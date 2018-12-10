Президент назначил в Волгоградской области новых судей





Указом президента РФ на 6-летний срок назначены новые судьи арбитражного суда Волгоградской области, городских и районных судов региона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 21-страничный документ, председателем Фроловского городского суда утверждена Оксана Грошева. Ирина Гущина назначена судьей Жирновского районного суда, Александра Пряхина и Оксана Яровая - судьями Камышинского городского суда.

Трое судей назначены в арбитражном суде Волгоградской области. Ими стали Екатерина Наумова, Яков Сорока и Павел Щетинин.



