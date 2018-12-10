В Волгограде чиновники «воровали» свет в парке Гагарина

Общество 30.11.2018 15:40
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30.11.2018 15:40
Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил исковые требования МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» о взыскании с МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в размере более 2,7 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в октябре 2016 года МУПП «ВМЭС» в ходе проверки в парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе было выявлено потребление электрической энергии энергоустановками МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда», подключенными к объектам электросетевого хозяйства МУППа в отсутствие договора энергоснабжения, то есть самовольно. 8 декабря 2017 года сотрудники МУПП «ВМЭС» в присутствии представителя МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» составили акт о бездоговорном потреблении электрической энергии. По расчетам проверяющих, объём потребления электроэнергии за период с 24.10.2016 года (даты последней проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства) по 19.10.2017 года (дата отключения электроустановки) составил 307 930 кВт.ч. на сумму 2 730 336,55 рублей. В связи с игнорированием учреждением претензии с требованием оплатить бездоговорное потребление электроэнергии в сумме 2 730 336,55 рублей МУПП «ВМЭС» обратилось с иском в суд. При рассмотрении дела суд отклонил как несостоятельную ссылку ответчика на составление оспариваемого акта через продолжительное время после проведения проверки. К тому же ответчик не представил доказательств, опровергающих обстоятельства по делу, а стоимость бездоговорного потребления электроэнергии не оспорил. Апелляционная и кассационная инстанции, куда обращался с жалобами ответчик, решение суда признали законным и обоснованным.
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