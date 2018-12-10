Телеком

Доступная медицина: сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов

Телеком 30.11.2018 10:10
6266 0
30.11.2018 10:10


«МегаФон» провел глобальное обновление своего сервиса «МегаФон Здоровье». Теперь получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение «МегаФона» смогут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7. Воспользоваться услугой можно по всей России и за ее пределами, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Год назад «МегаФон» первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Полученный опыт позволил специалистам компании сделать сервис еще более удобным, расширив функционал и усовершенствовав дизайн приложения.
В частности, «МегаФон» отменил подписку за использование сервиса. Теперь клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультаций с врачом составит 499 рублей, плановой консультации – 799 рублей, а запись на визит к врачу – 1799 рублей.
При этом, покупая онлайн-консультацию со специалистом в нашем сервисе, пользователь получает скидку на очный визит к этому врачу в размере 500 рублей. Все пользователи могут оплатить услуги с помощью банковских карт, а абоненты «МегаФона» также имеют возможность перенаправить нужные средства со счета своего мобильного телефона.
Используя обновленное приложение «МегаФон Здоровье», клиент может связаться с врачом тремя способами: с помощью видеосвязи, аудиосвязи и в чате. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит всего несколько минут.
Для выбора удобного времени для записи на плановую онлайн-консультацию контактный центр созвонится с пользователем в течение 30 минут.
Теперь клиент сможет быстро записаться через приложение к выбранному врачу и на очный визит в клинику. Время реагирование на заявку не превысит 30 минут. Пока такая услуга доступна только в Москве и ряде региональных городов. Однако «МегаФон» постоянно работает над расширением сети клиник-партнеров по всей России, чтобы обеспечить все регионы полным спектром услуг сервиса.
«МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, и мы видим большие перспективы развития направления телемедицины в России. Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение «МегаФон Здоровье», сделав его более доступным, понятным и удобным»,прокомментировал директор по бизнесам и новым партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.
Помимо возможности оплаты услуг со счета мобильного телефона абоненты МегаФона получат и другие бонусы при использовании приложения. В частности, речь идет о предоставлении максимальной скидки при очном обслуживании пациентов в клиниках-партнерах, а также об обнулении трафика за использование «МегаФон Здоровья» в первом квартале 2019 года.
В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках.
Использование приложения «МегаФон Здоровье» (0+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приёме в медицинских учреждениях.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента
21.11.2018 11:02
2243 0
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
10.12.2018 15:25
593 0
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетов
10.12.2018 10:21
1010 0
Телеком
10.12.2018 15:25
Телеком 10.12.2018 15:25
593 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2018 10:21
Телеком 10.12.2018 10:21
1010 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.12.2018 11:38
Телеком 07.12.2018 11:38
2762 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.12.2018 10:38
Телеком 06.12.2018 10:38
1552 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.11.2018 15:13
Телеком 28.11.2018 15:13
2430 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 11:01
Телеком 27.11.2018 11:01
1602 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 08:48
Телеком 27.11.2018 08:48
900 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.11.2018 12:51
Телеком 23.11.2018 12:51
3707 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.11.2018 11:10
Телеком 22.11.2018 11:10
1594 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.11.2018 11:02
Телеком 21.11.2018 11:02
2243 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.11.2018 09:41
Телеком 15.11.2018 09:41
6079 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.11.2018 16:42
Телеком 14.11.2018 16:42
1265 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.11.2018 11:42
Телеком 12.11.2018 11:42
2264 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2018 10:48
Телеком 07.11.2018 10:48
4536 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.11.2018 10:57
Телеком 02.11.2018 10:57
5273 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 