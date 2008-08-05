До 2015 года на усиление транспортной мощи ЮФО планируется потратить почти 68 миллионов рублей.
Появление новой социально значимой линии Волгоград – Элиста, открывающей прямой выход из центральной части России в Республику Калмыкия, запланировано уже после 2015 года.
Ещё одно приоритетное направление программы - повышение весовых норм, которое позволит увеличить объемы железнодорожных перевозок. В перспективе основным полигоном обращения поездов повышенного веса на Приволжской железной дороге будет участок Аксарайская – им. М.Горького.