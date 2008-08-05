Экономика

Стратегия развития Приволжской железной дороги до 2030 года утверждена президентом РФ

Экономика 05.08.2008 11:43
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05.08.2008 11:43

До 2015 года на усиление транспортной мощи ЮФО планируется потратить почти 68 миллионов рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в службе по связям с общественностью Приволжской железной дороги, в первую очередь будут завершены работы по строительству вторых главных путей на участке им. М.Горького – Котельниково. В максимальном варианте стратегической программы предполагается строительство обхода границы Республики Казахстан на участке Палласовка – Ахтуба.
Появление новой социально значимой линии Волгоград – Элиста, открывающей прямой выход из центральной части России в Республику Калмыкия, запланировано уже после 2015 года.
Ещё одно приоритетное направление программы - повышение весовых норм, которое позволит увеличить объемы железнодорожных перевозок. В перспективе основным полигоном обращения поездов повышенного веса на Приволжской железной дороге будет участок Аксарайская – им. М.Горького.

 

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