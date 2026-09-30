



В волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» и на площадке историко-краеведческого музея в Камышине открылись детские культурно-просветительские центры. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, новые творческие пространства для детей и молодёжи созданы благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Первый такой центр — «Наследники» — ранее появился на базе Волгоградского областного центра народного творчества.

В церемонии открытия центра в «Старой Сарепте» приняли участие заместитель губернатора Лариса Савина и председатель регионального комитета культуры Светлана Сафронова.

По данным облкомкультуры, центр в музее занял порядка 400 кв. м. Здесь оборудованы сценическое пространство с местами для зрителей, гримёрка, комната для хранения реквизита, игровые и творческие локации, а также гончарная мастерская. Для юных посетителей подготовят обучающие, экскурсионно-интерактивные и театрализованные программы, конкурсы, викторины и встречи с интересными людьми. На площадке будут проходить фестивали и выставки.

Для работы центра закупили профессиональное сценическое звуковое и световое оборудование, сценическую одежду, цифровое пианино, ноутбуки, МФУ, гончарные круги, мольберты, диваны, кресла-мешки и кресла-коконы, шкафы и стеллажи.





Ещё один центр открылся в Камышинском историко-краеведческом музее, где для него выделили и отремонтировали отдельное помещение. Площадка рассчитана на семейный формат – сюда смогут приходить дети с родителями и жители сёл.

Музей сохраняет традиционные формы работы и внедряет новые. В частности, продолжит работу студия «Весёлый художник» – в обновлённом помещении появились мольберты и подвесная система для выставок, что позволит проводить пленэры и экспозиции. Любители лепки получат гончарную мастерскую.

Также в учреждение закупили технику для просветительских мероприятий, краеведческих чтений, дебатов и конкурсов для юных экскурсоводов. Совершенно новым направлением станет пространство для малышей: они смогут рисовать на стене со специальным покрытием и знакомиться с культурой страны через интерактивный мобильный куб, работающий в режимах «интерактивная стена» и «интерактивный пол».

Фото: администрация Волгоградской области