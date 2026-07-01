Четверо волгоградских ученых получили премии Иншакова





В Волгограде вручили премии имени профессора Олега Иншакова за достижения в сфере экономики. Награды были учреждены пять лет назад по инициативе главы региона Андрея Бочарова. Победителей конкурса поздравил первый заместитель губернатора, председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

По информации комитета образования и науки Волгоградской области, премиями имени Иншакова отмечены кандидат технических наук, директор Волгоградского филиала федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН» Игорь Тертишников, а также коллектив ученых Волгоградского государственного университета, представленный доктором экономических наук, профессором Натальей Горшковой и кандидатами экономических наук Любовью Григорьевой и Екатериной Шкарупой.



Фото администрации Волгоградской области