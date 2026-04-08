Волгоградцы рискуют заразиться «заморскими» лихорадками в отпуске





В волгоградском РПН сообщили о«заморских» инфекциях, передающихся с укусами комаров. Так, в последние годы эпидемии лихорадки чикунгунья были зарегистрированы в Индии, Индонезии, на Коморских островах, Реюньоне, Маврикии, Сейшельских островах, Мадагаскаре. На территории РФ в настоящее время завозные случаи не зарегистрированы, но риски завоза существуют.

Основными хозяевами вируса являются теплокровные обитатели лесов: обезьяны, птицы, мелкие и крупные грызуны и другие виды млекопитающих. Передача вируса от больного к здоровому хозяину осуществляется комарами-переносчиками. Летальность при лихорадке чикунгунья низкая (около 0,1%), однако тяжелые и летальные случаи иногда фиксируются у пожилых (старше 65 лет) пациентов и маленьких детей.



Случаи заболевания лихорадкой Зика регистрируются в ряде государств Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона. Заболевание, как правило, протекает в легкой и среднетяжелой форме и переносится довольно легко, заканчивается выздоровлением. В 70% случаев заболевание протекает бессимптомно. Длительность лихорадки составляет от 2 до 7 дней.





