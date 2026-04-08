Из Волгоградской области вывезли животных и птиц в 13 регионов

С 1 января по 6 апреля 2026 года межрегиональым управлением Россельхознадзора рассмотрено 123 заявления о согласовании маршрутов перевозки или перегона животных от юридических и физических лиц, а также от индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием и разведением сельскохозяйственных, домашних животных в Волгоградской области. Как рассказали в ведомстве, службой согласован вывоз животных в 13 российских регионов, в том числе в Саратовскую, Астраханскую, Курскую, Смоленскую, Тамбовскую, Московскую, Рязанскую и Ростовскую области, в Краснодарский и Ставропольский края, в Крым, Чечню и Северную Осетию-Аланию.