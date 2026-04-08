Сотрудник волгоградского МЧС 42 раза сдал свою кровь





Сотрудник оперативно-дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области Александр Тимофеев удостоен нагрудного знака «Почетный донор России». Как рассказали в региональном управлении ведомства, майор внутренней службы Александр Тимофеев первый раз сдал кровь 17 лет назад.

С тех пор сотрудник МЧС России приходит на волгоградскую станцию переливания крови по 3-4 раза в год, чтобы совершить очередную донацию. В общей сложности он сдал кровь и ее компоненты уже 42 раза.

К слову, сотрудник волгоградского спасательного ведомства уже состоит в Федеральном регистре доноров костного мозга и готов спасти еще не одну жизнь.



