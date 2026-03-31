257 волгоградцев пожаловались на нарушения прав потребителей





С 9 по 20 марта 2026 специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области проконсультировали по вопросам защиты прав потребителей 257 человек. Горячая линия была организована в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню прав потребителей.

Обратившиеся в ведомство жители региона получили разъяснения потребительских прав при приобретении сложных товаров и при покупке их дистанционном способом. Также волгоградцев волновало качество услуг связи и ЖКХ.



На основании обращений граждан было подготовлено четыре проекта исковых заявлений и семнадцать досудебных претензий.





