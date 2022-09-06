Активисты президентского движения сегодня, 6 сентября обратились в областную прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку Комсомольского путепровода и близлежащих домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, в ходе прошедшего рейда общественниками были выявлены дефекты моста, которые могут говорить о том, что не все работы были выполнены в полном объеме и в должном качестве.





Ремонтные работы на Комсомольском мосту в самом центре города-героя начались 2015 году. ООО «Аваль-Строй» получило порядка 300 миллионов рублей из областного фонда. Работы выполнили на 260 миллионов рублей. В результате за вышеперечисленную сумму данному подрядчику удалось обновить дорожное покрытие и установить шумоизоляционные экраны из поликарбоната вместо старых перил. Про лестничные сходы, устройство асфальтобетонного покрытия в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода и штукатурку пролетных строений фирма «забыла». Еще на стадии ремонтных работ экспертиза выявила на сходах с путепровода скрытые разрушения, многочисленные дефекты, в том числе колейность и расхождение швов. В 2017 году мэрия Волгограда отстранила ростовскую фирму от проведения работ по ремонту Комсомольского путепровода.





Многострадальный мост удалось отремонтировать только со второй попытки. Но и она, как выяснилось, оказалась неудачной. Практически сразу после окончания ремонтных работ и открытия путепровода для движения автотранспорта близлежащие дома покрылись трещинами.





– Последствия «капитального ремонта» моста до сих пор ощущают на себе жители близлежащих домов. Из-за некачественно выполненных температурных швов началась сильная вибрация моста, которая отражается на стены домов по адресам: Коммунистическая, 16, Комсомольская, 18 и Мира, 11. Здания покрылись трещинами. На мосту установили ограничение скоростного режима с 60 до 40 км/час. Хотя до ремонта все ехали 60, и никаких разрушений не было. Но даже эта мера проблему не решила, – рассказал член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Волгоградской области Эдгар Петросян.





Активисты Народного Фронта считают, что состояние угрожает жизни и безопасности горожан.





– В ходе рейда мы разговаривали с людьми. И они говорят, что постоянно частицы моста отваливаются, падают на автомобили. Они могут также упасть на людей и привести к самым трагичным последствиям. Это недопустимо. Но городские власти вот уже несколько лет не обращают внимания на жалобы волгоградцев. Срок гарантии отремонтированного Комсомольского моста составляет восемь лет. Мы считаем, что подрядчик обязан исправить все свои недочеты, сделанные в ходе ремонтных работ, – отмечает Эдгар Петросян.

Фото волгоградского отделения ОНФ.