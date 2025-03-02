



Хлебосольную Масленицу ждали во все времена. В Царицыне на одной из самых сытных и весёлых недель в году горожане успевали встретиться с близкими за широким столом, познакомиться с будущей невестой или женихом и, конечно, проводить зиму гуляниями на площадях. Чем удивляли гостей хозяйки того времени, и сжигали ли в старом городе марену, расскажем в материале ИА «Высота 102».

За неделю до Великого Поста жители Царицына успевали не только наесться блинами на полтора месяца вперёд, но ещё и как следует повеселиться. Горожане катались на городских катках, съезжали с горок на санках, а после ходили по знакомым и питались едва ли не по системе шведского стола. Настолько щедрыми были угощения даже для незваных гостей.

- С понедельника по среду жители отмечали узкую Масленицу. Понедельник был временем встреч, а вторник – заигрышей, - рассказывает заведующий отделом научно-экспозиционной работы областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. – Во время Великого Поста нельзя было играть свадьбы, поэтому на масленичной неделе молодые люди присматривались и выбирали. Даже на катках, которые были любимым местом встреч царицан, девушки и юноши успевали подмигнуть друг другу.





А вот замужние дамы в эти дни, кажется, практически не выходили из кухни. Между хозяйками шло едва ли не соревнование – придумать необычную начинку или, скажем, поставить на стол самые ажурные или «пузырчатые» блины.

- По народной традиции масленичную среду называют лакомкой. В одних семьях в этот день в гости приходила свекровь, в других же, наоборот, было принято гостить у старшей в семье хозяйки. Представьте, что у женщины могло быть и пять, и шесть дочерей. Они приходили вместе с мужьями, и попробуй всех их не накорми. В наших казачьих станицах стать гостем хлебосольных хозяев мог буквально каждый прохожий. Отказывать им в приеме было не принято. Это ведь Масленица! - говорит Ирина Талдыкина. – На столы выставлялись блины и с капустой, и с рыбой, и с черной икрой. Впрочем, позволить себе такую начинку могли только богатые купцы. Икра была разной – и дорогая стерляжья, и чуть более демократичная – осетровая.

С четверга на Скорбященской площади, ныне площади Павших Борцов, а также на Сенной площади Зацарицынского форштада, где в наши дни находится Театр юного зрителя, разворачивались основные масленичные гуляния. До конца недели готовящиеся к Посту горожане пели частушки, дегустировали блины с медом и каймаком на импровизированных рынках, катались на запряжённых лошадьми санях по улице Княгининской, ныне Рабоче-Крестьянской, и, конечно, мерились богатырской силушкой в кулачных боях. В царицынских газетах сохранились новости о том, порой в битвах участвовали не только мужчины, но и женщины.

- В Царицыне кулачные бои были распространены не так широко, как в Царицынском уезде. Надо сказать, что эти народные побоища проходили в мирном, дружеском формате – без агрессии, злобы. Не было такого, что в эти дни кто-то смотрел на соседа из-за угла и держал камень за пазухой - отмечает сотрудница областного краеведческого музея. - Люди продолжали собираться с близкими за большими столами. В пятницу, например, начинались "тещины вечерки". А вот в субботу хозяйками стола становились золовки. То есть все шесть дней люди благополучно ели, доедали и готовились к Великому Посту. Информации о сжигании марены в Царицыне я не встречала ни в одном источнике. А вот в деревнях такие пережитки язычества еще оставались. На мой взгляд, эти пережитки вовсе не плохи, ведь, сжигая чучело, люди прощались со всеми дурными мыслями и переживаниями.

Гуляния на широкую ногу прекращались уже в воскресенье. Кардинально менялось и настроение людей...

- В воскресенье накануне Великого Поста в храмах служится чин прощения, и к нему жители Царицына относились очень серьезно. Это ведь не современные безликие картинки, отправленные друг другу в мессенджерах, а искреннее раскаяние перед близкими, поясные поклоны и объятья даже с незнакомыми людьми в храмах, - говорит Ирина Талдыкина. – Хозяйки «одевали» дом во все чистое. Несъеденные блины, к слову, отдавали скотине. А в первую субботу Поста на столах вновь появлялось любимое лакомство. Правда, пеклось оно уже без яиц, молока и сливочного масла.

Фото из архива V102.RU