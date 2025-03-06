



Жители улицы Карагандинской в Советском районе Волгограда пишут во все инстанции и просят помощи – их дома топят грунтовые воды. Эта проблема, как уверяют люди, обострилась с начала строительства в овраге Купоросный новой дороги от Родниковой долины к Университетскому проспекту.

– В 2023 году в результате реализации проекта строительства автомобильной дороги Родниковая долина произошло подтопление частных домовладений, земельных участков по улице Карагандинской, находящихся вдоль прибрежной охранной зоны водного объекта овраг Купоросный. Так как в проектной документации не были предусмотрены меры для предотвращения подтопления, возникла эта проблема, – рассказал ИА «Высота 102» житель улицы Эдуард Семёнов. – Вода в домах. В некоторых домовладениях вода на земельных участках на поверхности. Топит постоянно, но проблему никто не решает. Мы жалуемся везде, уже куча документов, ответов разных, но никаких мер для предотвращения подтоплений не принимается.





Гиблое место?

Инвалид-чернобылец Елена Кондаурова купила дом на улице Карагандинской в Советском районе Волгограда 17,5 лет назад. Тогда женщина даже не подозревала, что будет жить не на земле, а на «болоте».

– Я купила этот дом в нормальном состоянии. Сделали фундамент, крышу перекрыли. Если бы мы не сделали этот фундамент, то дом бы уже завалился просто. Я 17,5 лет назад купила этот дом и он был хорошим. Какой тут сад, какой тут огород был... А что сейчас? – задается вопросом пенсионерка. – Воду начинаешь выкачивать, а она опять прибывает. Но это грунтовка, она не замерзает. Уже полы сгнили у меня. Я один суд выиграла 12 лет назад. А эти товарищи приехали и все разобрали. В этом году у меня даже летом вода стояла в огороде. Дом полностью испорчен.

Елена Кондаурова вспоминает, что впервые ее дом подтопило примерно 12 лет назад из-за строительства поблизости насосной станции для подачи воды в новостройки по ул. Родникова. Женщина писала жалобы, обращалась за защитой в прокуратуру и в суд на застройщика ООО «Диалог». В 2014 году по решению суда эту компанию обязали предпринять меры для сбора и отвода грунтовых вод. Судебное решение было исполнено. Тогда казалось, что мучения инвалида-чернобыльца остались в прошлом, но нет. Через несколько лет проблема вернулась с удвоенной силой.





Весь дренаж уничтожен

– Здесь была инфраструктура создана для безопасности от подтоплений, разработан проект. Застройщик дороги ликвидировал все это, вырвал все трубы, демонтировал всю сеть колодцев дренажных, засыпал их. На мое обращение в администрацию принять меры по восстановлению никто не принял их до сих пор и не предпринимает, – рассказывает житель улицы Карагандинской Эдуард Семёнов. – Обращался в департамент городского хозяйства, комитет по строительству, прокуратуру Советского района, городскую и областную. В итоге Советской и городской прокуратурой была установлена причина подтопления, факт подтопления был зарегистрирован комиссией, прокуратурой Советского района, которая проводила обход домов. Несмотря на это, прокуратура области отказалась признать факт подтопления, нарушения прав и законных интересов граждан. Мной было подано обращение в Генеральную прокуратуру. Сейчас оно рассматривается. Жду ответа.

Эдуард Семёнов уже два года ведет активную переписку с чиновниками и представителями надзорных ведомств. Обращался волгоградец и в ЗАО «СМУ-4» – к подрядчику из Карачаево-Черкессии, который ведет строительство дороги на месте Купоросной балки. Еще летом 2024 года комитет по строительству администрации Волгограда в своем ответе указал, что «при проведении земляных работ произошло осыпание грунта в существующие смотровые колодцы по причине отсутствия на них люков. Дренажная труба в ходе производства работ была повреждена и демонтирована». Тогда подрядчик обещал очистить колодцы и восстановить дренажную трубу до 25 июля 2024 года. Но, как уверяют жители, этого не сделано до сих пор.





Затапливает грунтовыми водами и саму улицу Карагандинскую, из-за чего случайные автомобилисты, пытаясь сократить путь, попадают в ловушку. Брошенные полузатопленные машины уже никого здесь не удивляют.

Проблему признают, но не решают

Прокуратура Советского района Волгограда в своем ответе поясняет, что строительство насосной станции повышенного давления для микрорайона на ул. Родниковая в 2013 году повлекло подтопление грунтовыми водами одного жилого дома, в котором живет инвалид-чернобылец Елена Кондаурова. Однако, как выяснилось, построенные ООО «Диалог» по решению суда колодцы для сбора и отвода грунтовых вод долгое время не обслуживались и пришли в неработающее состояние. В связи с этим еще в августе 2024 года надзорное ведомство внесло соответствующее представление в адрес администрации города.

Представление прокуратуры было внесено и ЗАО «СМУ-4» в связи с тем, что подрядчик длительное время не принимал мер по восстановлению разрушенных колодцев для сбора и отвода грунтовых вод. Прокуратура района даже инициировала вопрос о привлечении руководителя подрядной организации к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ. Также в письме прокуратуры указано, что по состоянию на 31 октября 2024 года зафиксировано подтопление уже как минимум трех домовладений на улице Карагандинской.





– В ходе осмотра установлены факты подтопления подвальных помещений грунтовыми водами. Повреждения конструктивных элементов жилых домов визуально не обнаружены. До настоящего время сведений о причинении имущественного ущерба, его размере в результате подтопления подвальных помещений не имеется. Оснований для обращения в суд в ваших интересах либо в интересах иных лиц, в настоящее время не усматривается, – говорится в ответе прокуратуры от декабря 2024 года.

Собственникам пострадавших домовладений рекомендовано обратиться для оценки ущерба в соответствующую комиссию при администрации Советского района.





В свою очередь комитет по строительству администрации Волгограда в прошлом году сообщил жителям, что в ходе строительства дороги по ул. Родниковой был выявлен высокий уровень грунтовых вод в балке Купоросной между улицей Карагандинской и улицей Богданова.

– В настоящее время ЗАО «СМУ-4» проводится работа по внесению изменений в проектную документацию по строительству объекта, в том числе в целях включения мероприятий по отводу грунтовых вод. В частности, в границах Купоросной балки предусматривается замена грунта на песок и устройство железобетонного отводного лотка закрытого типа вдоль строящейся дороги с подключением в существующую сеть ливневой канализации у проспекта Университетского, – так еще в феврале 2024 года отвечали чиновники жителям подтопленных домов на Карагандинской.





Откорректированную проектную документацию, которая изначально не предусматривала таких мер, еще в марте 2024 года обещали направить в ГАУ ВО «Облкомэкспертиза» для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации.

– После положительного заключения экспертизы подрядная организация приступит к выполнению работ по строительству участка объекта, находящегося в зоне высокого уровня грунтовых вод, – говорится в письме за подписью председателя городского комитета строительства Евгения Коробко.

Отметим, что съемочная группа ИА «Высота 102» 26 февраля текущего года побывала на проблемной улице и убедилась, что дома жителей все еще топит грунтовыми водами. Никаких работ по строительству дороги или по отводу грунтовых вод не наблюдалось.





А что сейчас?

Информагентство обратилось за комментарием в администрацию Волгограда о текущей ситуации на объекте и мерах, которые предпринимаются для отвода грунтовых вод и защите домовладений горожан от подтоплений. По состоянию на 6 марта ответ из администрации города не поступил.