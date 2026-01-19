Общество

В Волгоградской области Росгвардия за год задержала 5,5 тыс. нарушителей

Общество 19.01.2026 21:43
0
19.01.2026 21:43


19 января в Волгограде региональное подразделение Росгвардии на профильном совещании подвело итоги 2025 года. За минувшие 12 месяцев управление вневедомственной охраны задержало 5,5 тыс. нарушителей административного законодательства. Правоохранители выезжали на место срабатывания тревожных сигналов 19 тыс. раз.

- Личным составом обеспечена безопасность 64 массовых мероприятий. Под централизованной вневедомственной охраной находится свыше 29 тысяч объектов различных форм собственности и более 200 единиц подвижного состава, — сообщили в пресс-службе управления службы войск национальной гвардии.

Отметим, также силовики отметили, что за минувший год все стоящие в регионе перед Росгвардией задачи выполнены. Из охраняемых объектов не зафиксирован ни один случай кражи.

Фото: пресс-служба Росгвардии

