Трассы между Волгоградской и Саратовской областями закрыли из-за дождя и гололеда





На федеральных трассах Р-228 и Р-229 утром 4 января введи временные ограничения движения грузовиков и маршрутных транспортных средств. По данным ФКУ УпрДор «Нижне-Волжское», причиной вынужденных мер стало осложнение обстановки на дорогах из-за непогоды в Саратовской области.

– В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий – сильного ветра более 20 м/с, дождя со снегом, метели, гололедицы, ограничения видимости менее 20 петров введены ограничения. Время окончания ограничения движения – до особого распоряжения, – говорится в официальном сообщении.

Уточняется что закрыты участки трасс на территории Саратовского региона:

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 292+000- км 428+295

- Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград на участке км 111+150- км 396+094

Водителей просят воздержаться от поездок. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить нужно по телефонам: 8(800)222-21-64, 8(927)131-39-98