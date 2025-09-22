Новый формат уроков ПДД помогает запомнить правила юным волгоградцам





В Волгограде и области набирает обороты осенний этап масштабной социальной инициативы «Продвижение безопасности», которую курирует Госавтоинспекция МВД России. Кампания является частью федеральной программы «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Если летом активность была направлена на аудиторию курсантов автошкол, водителей и пешеходов, то с сентября специально подготовленные артисты и лекторы с интерактивными программами отправились в детские сады, школы, колледжи и вузы.

Новый этап кампании обращен к детям, подросткам и молодежи. Ее ключевая цель – воспитать в подрастающем поколении культуру безопасного поведения на проезжей части и тем самым значительно сократить количество ДТП с участием пешеходов.

Почему это так важно?

Пешеходы были и остаются самыми незащищенными на дороге. Цифры говорят сами за себя: каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие в России связано именно с ними. Опасность обостряется с наступлением темноты, когда плохая видимость многократно увеличивает риски.

Тревожная статистика Волгоградской области лишь подтверждает общую тенденцию: за семь месяцев текущего года в регионе произошло 1244 аварии. В них погибли 136 человек, еще 1578 пострадали. Особое беспокойство вызывает молодежь: на возрастную группу от 14 до 35 лет пришлось 756 ДТП, в которых 81 человек погиб и 1041 получил ранения.

– За прошедшие 8 месяцев в регионе отмечается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, одновременно с этим снижение числа погибших и пострадавших в них детей. При этом уже в начале сентября у нас зарегистрировано два ДТП с погибшими детьми. Впереди у нас у нас осень, зима и по большей части темное время суток. Поэтому очень важно детям использовать световозвращающие элементы на одежде, в виде аксессуаров. Это позволяет водителю обнаружить ребенка с большего расстояния и не допустить наезда, сохранить детские жизни, – подчеркивает начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Волгоградской области Антон Федотов.

Безопасность на дорогах – это не просто свод правил и сухие цифры отчетов. Это общая культура и личная ответственность каждого, кто выходит из дома. Речь идет не только о знании ПДД, но и о важности выработать привычку неукоснительно их соблюдать, подавать правильный пример окружающим.

Фокус на детях и молодежи

Для каждой возрастной группы разработали уникальный формат обучения, чтобы удержать внимание и максимально вовлечь участников. Это не скучные лекции, а увлекательные игры, эксперименты и живой диалог.

Самым юным участникам дорожного движения показывают настоящие спектакли, в которых артисты в доступной форме разыгрывают сценки о правилах перехода по регулируемым и нерегулируемым переходам. Для подростков подготовили серию наглядных экспериментов, демонстрирующих принципы безопасного поведения. Студентам же предлагают посмотреть информационный фильм, пройти тестирование и даже выполнить творческий проект. По завершении каждого занятия все его участники получают практичные и важные для безопасности подарки – брелоки и шнурки со световозвращающими элементами.

Урок в «Школе супергероев»

Наглядно увидеть, как проходят такие уроки, можно на примере детского сада № 350 в Дзержинском районе Волгограда. Аниматоры Феечка и Ураганчик пригласили малышей в настоящую «Школу супергероев».

– Наша главная цель – в увлекательной игровой форме донести до детей основы безопасности на пешеходных переходах. Мы много шутили, смеялись, но главное – старались, чтобы ребята все поняли. И они не подвели, правильно отвечали на все вопросы, – отмечает аниматор. – Надеюсь, что они поделятся этими знаниями с друзьями и даже со взрослыми. Я уверен, что теперь они будут гораздо аккуратнее на дорогах и, повзрослев, станут ответственными водителями.





При помощи затемненного тоннеля ребятам наглядно показали, как «работают» световозвращающие элементы. Дети с радостью включались в игру и наперебой тянули руки, чтобы ответить на вопросы.

– Главная задача взрослых – не только познакомить детей с правилами, но и научить ими пользоваться в жизни. Такие мероприятия воспитывают в детях ответственное отношение к безопасности, учат их заботиться о себе и окружающих, – считает заведующий детского сада № 350 Елена Крыгина.

У студентов волгоградского Горхоза игра была уже на «взрослом» уровне. После просмотра фильма и диалога о безопасности на дорогах молодежь придумала несколько идей мобильного приложения с полезной информацией для пешеходов и водителей.



