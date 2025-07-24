В Волжском ограничат движение в День города

26 и 27 июля в Волжском ограничат движение по нескольким улицам в связи с празднованием Дня города. По информации администрации города, 26 июля (18:00) – 27 июля (23:00) будет закрыт въезд в парк «Волжский» (первый поворот направо после пр. Ленина, 88). Также нельзя будет проехать на парковки у гостиницы «Ахтуба» и напротив РКЦ.
27 июля с 16:00 до 23:00 ч. станут пешеходными улица Сталинградская и Набережная (от Сталинградской до Молодёжной).
Ограничения связаны с проведением 26 июля фестиваля «Ты+искусство» в парке, а 27 июля — концерта на площади Ленина и фейерверком.
Фото V102.RU (архив)