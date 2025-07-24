Фейерверк, группа «Винтаж» и самолет с открытками: как Волжский отметит 71-летие





Конкурсы, концерты, вечеринки, фестивали, а также выступление столичных звезд – это и многое другое запланировано в праздничной программе, посвященной 71-ому дню рождения Волжского. В администрации городского округа Волгоградской области рассказали, что всего в рамках Дня города пройдет более 20 мероприятий, причем некоторые из них – впервые, а часть стартует уже сегодня, 24 июля.

Отмечать День рождения города волжане будут на разных площадках – в парках, в спортивных центрах и учреждениях культуры.

Например, в парке «Новый город» 25 июля детей и взрослых будут ждать на фестивале мороженого и мыльных пузырей, а в парке «Гидростроитель» в этот же день впервые пройдут фестивали зонтиков и уличных театров.

26 июля праздничные мероприятия продолжатся на городском пляже. В 15:00 здесь начнется пенная вечеринка и фестиваль красок.

От ФОКа «Русь» стартует городской велопробег, посвященный Дню города. Его участники проедут по улицам Карбышева и Александрова и финишируют на площадке у «Руси», затем здесь пройдет фестиваль воздушных змеев, кстати, тоже в первый раз.

В парке «Новый город» выступят силачи, группа «Кавер Хит», а финальным аккордом станет яркое свето-пиротехническое шоу.

Завершится празднование Дня города 27 июля. В 18:00 ч. в парке «Волжский» на главной сцене, установленной на площади Ленина, состоится праздничный концерт с участием волгоградских и волжских артистов, в финале – выступление звезды российской эстрады Анны Плетневой (группа «Винтаж»). В 19:30 запланирован пролет самолета с разбросом поздравительных листовок, а в 22:00 – красочный фейерверк.

Фото V102.RU



