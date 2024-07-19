



19 июля Волгоградцы обсуждают таинственную яхту, пришвартовавшуюся у причальной стенки Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», эффектный двухпалубный корабль лакшери класса с нескромным названием «Легенда Сочи», стоимость которого оценивается в 960 млн рублей, целый день притягивает изумлённые взоры сотен зевак.





По информации из открытых источников судно было спущено на воду несколько лет назад на лазурном берегу Италии. Изготовили его на верфях известной компании MONDO MARINE, специализирующейся на производстве яхт для VIP-персон.





Внутри корабля находятся несколько кают, обставленных мебелью из лакированного натурального дерева, а также белоснежные диваны, обтянутые натуральной кожей, огромный ЖК-экран, обеденный стол, над которым красуется поражающая своим изысканным видом хрустальная люстра. Стены также отделаны деревом и натуральным камнем.

Кто и с какой целью прибыл в Волгоград на столь роскошной яхте – неизвестно. Горожане, в своих догадках и предположениях старательно перебирают всех отечественных олигархов, однако подтверждённой информации о владельцах или арендаторах корабля нет.

Отметим, ранее в начале июля эта же самая яхта приковала внимание жителей Саратова. По информации местных СМИ, судно также пришвартовалось на местной набережной, однако затем вновь продолжило спуск по Волге.