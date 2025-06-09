



В Кировском районе Волгограда следователи завершили сбор доказательств по уголовному делу в отношении мигранта. Как сообщает ИА «Высота 102», в канун Нового года иностранец жестоко избил местную жительницу табуретом, а затем попытался и вовсе расправиться, нанеся ножевые ранения. Причиной конфликта стал её отказ дать денег на алкоголь.

- Вечером 31 декабря 2024 года обвиняемый находился в доме малознакомой женщины в городе Волгограде. Во время совместного распития спиртного между ними произошёл конфликт. Причиной ссоры стал отказ женщины дать денег на покупку алкоголя. В порыве агрессии мужчина напал на потерпевшую и нанёс ей множественные удары деревянным табуретом, ножом, а затем — кулаками, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Убедившись, что собутыльница находится в бессознательном состоянии, мигрант успокоился и как ни в чём не бывало лёг спать.

Лишь благодаря невероятному везению, несмотря на тяжёлые травмы головы, туловища и конечностей, множественные проникающие раны грудной клетки и переломы, пострадавшей удалось прийти в себя и вызвать скорую помощь. Впоследствии медики спасли волгоградку.

Отметим, обвинительное заключение уже направлено в суд. Иностранцу вменяется покушение на убийство. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»