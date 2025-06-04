



В Городищенском районе Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела о подлоге и превышении должностных полномочий. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году местная жительница, воспользовавшись должностью судебного пристава, помогла знакомому снять арест с автомобиля и денежных средств.

- В феврале и марте 2025 года фигурантка, используя служебный компьютер и учетную запись другого сотрудника, незаконно зарегистрировала передачу нужных ей исполнительных производств себе на исполнение. Это дало ей возможность в дальнейшем самостоятельно принимать юридически значимые решения по этим делам, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Далее своим волевым решением женщина отменила наложенный на автомобиль запрет, разрешила проведение операций по счетам должника и закрыла исполнительное производство.

Отметим, в настоящее обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.