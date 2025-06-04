Часть волгоградцев досрочно получат пенсию перед Днем России





Пенсии за июнь части россиян выплатят досрочно до праздничных выходных, приуроченных к празднованию Дня России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Социального фонда России, передает V102.RU.

Как пояснили в СФР, если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных. Деньги поступят автоматически.

- Выплата пенсий перед нерабочими днями в июне распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, - уточнили в Соцфонде.

Сроки доставки зависят от графика работы банков и почты.