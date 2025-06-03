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«Пока с Красноармейского доедут – рассыпаются»: в Волгограде садоводы пожаловались на регулярные сходы автобусов № 122а

Общество 03.06.2025 07:46
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03.06.2025 07:46


В Волгограде пенсионеры бьют тревогу из-за постоянных перебоев в работе межмуниципального дачного маршрута №122а «Волгоград (ул. Землячки) – Дачи «Пичуга». Как сообщает ИА «Высота 102», садоводы вынуждены по несколько часов ожидать приезд автобуса из-за постоянных сходов с маршрута подвижного состава.

- У нас дача находится без малого в полусотне километров от Волгограда, в Дубовском районе. Это один из самых удалённых дачных маршрутов Волгограда. Там ещё 36 лет назад садовый участок получили мои родители. Теперь туда езжу и я, - рассказала журналистам пенсионерка Надежда Ермоловская.

По словам женщины, несколько десятилетий дачный массив без каких-либо проблем обслуживала региональная автоколонна. Два автобуса регулярно делали по 8 рейсов, благодаря чему пожилые люди без проблем могли добираться до своих участочков.

- Такого безобразия, как сейчас, никогда не было. У нас маршрут порезали вдоль и поперёк. Сейчас лето, многие на отдых едут с детьми, пенсионеры, естественно, перевозят урожай. А рейсов — раз-два и обчёлся. Всю весну власти нас трамбовали по выходным в один вечерний рейс. Получается, до обеда автобус отвозил на дачи два салона пассажиров, а после обеда в расписании был предусмотрен лишь один обратный рейс. Дорога очень длинная. Добираемся больше часа. И представляете, пожилые люди стоя на одной ноге душились всё это время в набитом до отказа салоне. А это ведь межгород, по закону здесь вообще запрещена перевозка стоя, - продолжает женщина.

С наступлением лета подвижной состав перешёл на новый график. Перевозчик АО «Волгоградавтотранс» добавил ещё один рейс в послеобеденное время. Но, по словам женщины, ситуацию это не изменило.

- Не знаю, кто это придумал, но сейчас наш маршрут обслуживает автоколонна, автопарк которой располагается в Красноармейском районе Волгограда. Вы можете себе представить, чтобы автобус добрался до места старта маршрута, ему приходится порожняком преодолевать порядка 45 километров — практически столько же, сколько ехать до наших дач. Это же колоссальный перерасход бюджетных средств, да и в случае схода автобуса с маршрута замену приходится ждать больше часа, - добавляет Надежда Ермоловская.

А сходят автобусы с рейса, по словам волгоградки, с завидной регулярностью. Пенсионеры связывают это как с плохим состоянием автобусов, так и колоссальным плечом, которое приходится вхолостую преодолевать подвижному составу.

- Первый рейс должен отъехать от ул. Землячки в 6:30. Вы представляете, во сколько автобус должен выехать с автоколонны, чтобы приехать вовремя на другой край города? Естественно, что постоянно происходят задержки. Самое тяжёлое — это то, что ты стоишь, ждёшь с сумками на солнце и не знаешь вообще, а приедет ли кто-то. Проходит минут 20-30 — звоним в диспетчерскую, выясняем. Очень часто приходится слышать в ответ, что автобус сошёл с маршрута — "ждите замену". В результате мы с 6:30 стоим до 8-9 часов, ждём первый рейс. Приезжаем на дачи уже к обеду. А у нас вода здесь у всех по утрам. Приходится выкручиваться как-то, но многие растения не выдерживают — гибнут, — сетует пожилая женщина.

При этом из-за того, что маршрут обслуживает лишь одна единица транспорта, а график движения не оставляет возможности наверстать упущенное время, после каждого схода автобуса с рейса под откос идёт всё расписание движения.

- Что делать, мы не понимаем. Уже и в автоколонну жаловались, и в администрацию региона. Толку никакого нет. При этом вот уже несколько лет как нас лишили пятничных рейсов. Многие бы хотели заехать на дачи после рабочей недели, но не могут. Не на чем. Кроме того, к нам не пускают вечерний рейс в 19:00, хотя спрос на него есть.

При этом стоимость проезда в автобусе кусается. Билет в одну сторону для пассажира обходится в 83 рубля. Пенсионеры считают, что чиновники заложили сюда и расходы на плечо, которое автобусу приходится преодолевать до ул. Землячки впустую.

- Что же делать? Ворчим, но платим, — добавляет пенсионерка.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» направила запрос в облкомдортранс с просьбой прокомментировать работу межмуниципального транспортного маршрута №122а.

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