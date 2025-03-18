Общество

В Волгограде срыв сроков ремонта ТЮЗа обойдётся подрядчику в 20 млн рублей

Общество 18.03.2025 07:35
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18.03.2025 07:35


В Волгограде компанию «Волгтрансстрой» привлекут к ответственности за срыв сроков капитального ремонта здания театра юного зрителя. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти предъявили организации счёт в общей сложности на 20 млн рублей.

Согласно данным, размещённым на Госзакупках, подрядчику предстоит выплатить пять штрафов. Последний, наиболее крупный, в размере 19,7 млн рублей выставлен несколько дней назад.


- Штрафные санкции были предъявлены ООО «Волгтрансстрой» в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту, - уточнили журналистам в пресс-службе комитета строительства Волгоградской области.

Напомним, сдать объект подрядчик должен был до 31 октября 2024 года, однако работы до сих пор так и не были выполнены. На сегодняшний день власти выставили счёт лишь за последние несколько месяцев, а до сдачи специалистам ещё предстоит попотеть.

- В настоящее время строительная готовность объекта составляет 82%. На объекте производятся внутренние отделочные работы, санитарно-технические работы по замене инженерных систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, а также монтаж слаботочных систем. Все работы находятся в завершающей стадии. Все работы находятся в завершающей стадии. Капитальный ремонт объекта производится в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. В случае выявления в ходе работ скрытых дефектов, не предусмотренных в ПСД, проектной организацией, осуществляющей авторский надзор за капитальным ремонтом объекта, оперативно вносятся изменения в проект, - добавили в профильном комитете.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области неоднократно инспектировал ход работ по обновлению Волгоградского ТЮЗа, критикуя региональных чиновников и подрядчика как за подход к качеству работ, так и за крайне низкий темп. В январе 2025 года стало известно о назначении снятого с должности экс-руководителя комитета культуры Волгоградской области Станислава Малых на должность директора театра для «исправления своих ошибок».

Фото из архива ИА «Высота 102»

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