В поселке под Волгоградом зафиксировали очаг бешенства

В Иловлинском районе Волгоградской области зафиксирован случай бешенства. Как сообщает V102.RU инцидент произошел на территории поселка в доме по улице Луговой.
В связи с очагом инфекции был введен карантин. Специалисты государственной ветеринарной службы приступили к ликвидации очага.
Службой было организована бесплатная иммунизация. Прививки были назначены питомцам и скоту, которые ранее не были вакцинированы или чья последняя прививка была сделана более 180 дней назад. Также планируется отлов всех бездомных животных для четырнадцатидневного карантина.