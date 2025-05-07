Общество

В Волгограде камера сняла момент наезда иномарки на пешехода

Общество 07.05.2025 14:42
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07.05.2025 14:42


Сегодня, 7 мая, в Советском районе Волгограда легковой автомобиль сбил пешехода. Как сообщает V102.RU, авария произошла на проспекте Университетском на пешеходном переходе. Момент наезда зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину, переходившую пешеходный переход. От удара волгоградка упала, ударившись об асфальт. 

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в медучреждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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