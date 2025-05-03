Высокий риск природных пожаров сохраняется в Волгограде и области

В Волгоградской области – в большинстве районов региона – сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

– 3 мая в северо-западных (Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Серафимовичский, Кумылженский), северо-восточных (северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский, Быковский), юго-западных (Калачевский, Котельниковский, Октябрьский), центральных (Иловлинский, Клетский), во всех юго-восточных районах Волгоградской области и в Волгограде ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса, – сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Напомним, что с неблагоприятным прогнозом по Волгоградской области накануне майских праздников выступила и Авиалесоохрана. По данным организации, Волгоградская область – единственный регион в ЮФО, где риск лесных пожаров выше среднемноголетних значений.

Основной причиной пожаров, по данным специалистов, за последние годы стал человеческий фактор.