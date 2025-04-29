Общество

На юге Волгограда закрыли павильон общепита из-за антисанитарии

Общество 29.04.2025 17:00
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29.04.2025 17:00


В Красноармейском районе Волгограда на 30 суток приостановлена работа павильона общепита на проспекте Столетова из-за антисанитарии. Об этом, как передает V102.RU, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Такое решение принято по результатам внеплановой выездной проверки предприятия общественного питания ИП Манукяна А.М., расположенного на проспекте им.Столетова, 5а. Поводом для визита проверяющих послужила информация о первой совершенной кассовой операции при отсутствии уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не оснащено моечным оборудованием, системой горячего водоснабжения, разделочным инвентарем для готовой и сырой продукции. Кроме того индивидуальный предприниматель не смог предоставить личную медицинскую книжку. В результате ИП привлекли к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» в виде временного приостановления деятельности.

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