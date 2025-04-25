Общество

В Волгограде назвали лучших врачей и медсестер: смотрим, кто это

Общество 25.04.2025 14:58
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25.04.2025 14:58


26 врачей и 7 специалистов со средним медицинским образованием стали победителями региональных этапов всероссийских конкурсов «Лучший врач Волгоградской области-2025» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Победители регионального отбора представят Волгоградскую область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства в Москве, рассказали ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. 
По информации облздрава, награды лидерам в различных номинациях вручат в июне на торжественной церемонии, посвященной Дню медицинского работника.
Смотрим, кто попал в список самых компетентных и профессиональных медиков: 
1. «Лучший анестезиолог-реаниматолог – 2025»
Состина  Елена Александровна, врач-анестезиолог-реаниматолог, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер "
2. «Лучший врач лабораторной диагностики – 2025»
Ващанова Ирина Альбертовна, заведующий клинико-диагностическим лабораторным отделением, врач клинической лабораторной диагностики, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград
3. «Лучший врач-эксперт – 2025»
Прокофьев Игорь Игоревич, заведующий судебно-химическим отделением, врач-судебно-медицинский эксперт, ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
4. «Лучший педиатр – 2025»
Гашимов Гайдар Адилович, врач-педиатр, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
5. «Лучший участковый педиатр – 2025»
Новохатская Юлия Анатольевна, врач-педиатр участковый, ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»
6. «Лучший неонатолог – 2025»
Оболонина Элла Борисовна, врач-неонатолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград
7. «Лучший врач по диагностическим исследованиям – 2025»
Котрунова Евгения Вадимовна, врач-эндоскопист, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1»
8. «Лучший хирург – 2025»
Стасюк Роман Васильевич, врач-челюстно-лицевой хирург, ГУЗ "Городская клиническая больница №1"
9. «Лучший стоматолог – 2025»
Рожнятовская Александра Игоревна, врач-стоматолог-терапевт, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»
10.  «Лучший невролог – 2025»
Матохина Наталья Валерьевна, врач-невролог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1»
11.  «Лучший терапевт – 2025»
Сидорова Елена Александровна, заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт, ГУЗ «Больница №16» 
12.  «Лучший участковый терапевт – 2025»
Маркова Татьяна Владимировна, врач-терапевт, ГУЗ «Больница №16»
13.  «Лучший психиатр – 2025»
Матвиенко Сергей Петрович, врач-психиатр, ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»
14.  «Лучший врач скорой медицинской помощи – 2025»
Тарнов Николай Сергеевич, врач скорой медицинской помощи, ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи"
15.  «Лучший онколог – 2025»
Ярцев Глеб Сергеевич, врач-онколог, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"
16.  «Лучший кардиолог – 2025»
Виноградова Наталья Александровна, врач-кардиолог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград
17.  «Лучший руководитель медицинской организации – 2025»
Кушнирук Наталия Эдуардовна, главный врач, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1»
18.  «Лучший офтальмолог – 2025»
Бисинова Алия Серховна, врач-офтальмолог, ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»
19.  «Лучший оториноларинголог – 2025»
Неприн Сергей Витальевич, заведующий оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог, ГУЗ «Клиническая больница №4»
20.  «Лучший инфекционист – 2025»
Текучева Ирина Владимировна, врач-инфекционист, ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»
21.  «Лучший врач медицинской реабилитации – 2025»
Лысенко Марина Анатольевна, врач физической и реабилитационной медицины, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер "
22.  «Лучший травматолог-ортопед – 2025»
Данилов Дмитрий Игоревич, врач-травматолог-ортопед, ГУЗ "Клиническая больница № 12"
23.  «Лучший эндокринолог – 2025»
Кришталь Екатерина Александровна, врач-эндокринолог, ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1»
24.  «Лучший акушер-гинеколог – 2025»
Полянская Марина Анатольевна, врач – акушер-гинеколог, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», Волгоград
25. «Лучший фтизиатр – 2025»
Бугрянова Татьяна Алексеевна, заведующая амбулаторным отделением №4, врач-фтизиатр, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
26. «Лучший сельский врач – 2025»
Дадаев Сайд-Магомед Сераждинович, врач-терапевт участковый, ГБУЗ «Калачевская ЦРБ
Победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
1. «Лучшая медицинская сестра»
Мамедова Наталья Геннадьевна, Медицинская сестра поликлиники, ГУЗ "Больница № 22"
2. «Лучшая старшая медицинская сестра»
Яковлева Светлана Геннадьевна, Старшая медицинская сестра отделения лечебной физкультуры, ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25"
3. «Лучшая участковая медицинская сестра»
Козловцева Наталья Александровна, Медицинская сестра терапевтического отделения № 3, ГУЗ "Поликлиника № 2"
4. «Лучший акушер»
Ганина Ольга Андреевна, Акушерка акушерского отделения патологии беременности, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2"
5. «Лучший лаборант»
Кузнецова Марина Александровна, Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории, ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1"
6. «За верность профессии»
Сулицкая Людмила Леонидовна, Старшая медицинская сестра кардиологического отделения , ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1"
7. «Лучший фельдшер»
Шуваева Ирина Владимировна, Фельдшер скорой медицинской помощи, ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского муниципального района"
Фото V102.RU (архив)

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