Общество

В Волгограде вышел новый сборник «100 юных талантов Волгоградской области»

Общество 24.04.2025 17:10
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24.04.2025 17:10

В Волгограде сегодня, 24 апреля, в торжественной обстановке вручили новый сборник «100 юных талантов Волгоградской области» школьникам, чьи творческие биографии вошли в ежегодное издание. Как сообщает ИА «Высота 102», с одаренными ребятами, среди которых немало детей участников СВО, пообщались председатель правления президиума реготделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева и председатель комитета по образованию, науке и культуре регионального парламента Зина Мержоева.


Напомним, что ежегодный сборник творческих работ – это социально-культурный проект, который реализуется Волгоградским отделением Российского детского фонда совместно с ПАО «Лукойл». В этом году в свет вышел 11-й по счету выпуск издания.  

– Новый выпуск сборника посвящен Году Защитника Отечества и предстоящему 80-летию Великой Победы, – рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении Детфонда. – Сегодня в ходе мероприятия герои издания прочли гостям проникновенные стихи о своих прадедах – ветеранах Великой Отечественной войны, а также о военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.



Среди ребят, которые прославляют Волгоградскую область своими достижениями, есть гитаристы, ставшие лауреатами международных конкурсов, победители Всероссийских игр боевого искусства, первенства Волгограда по художественной гимнастике, обладатели Гран-при международных танцевальных конкурсов. В сборнике также содержатся короткие рассказы о юных звездах чир-спорта, хип-хопа, мастерах живописного натюрморта и театрального искусства.

– Волгоградская земля, как известно, богата на талантливых людей, – подчеркнула председатель правления реготделения Детфонда Ирина Соловьева. – Выпуская ежегодно этот сборник, наш фонд ставит перед собой цель – сделать известными имена наших детей, отличившихся в самых различных отраслях. Герои данной книги – гордость региона и его будущее. Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, каждый ребенок одарен, и раскрыть его талант – наша общая задача. В этом заключается успех России. Желаю ребятам новых достижений на благо Волгоградской области и всей страны. Детский фонд всегда рядом и готов оказать поддержку.


Зина Мержоева в свою очередь отметила, что при поддержке губернатора Андрея Бочарова в регионе активно развивается инфраструктура для детей – появляются кванториумы, «Точки роста», новые спортивные залы, учреждения культуры.

– Все эти объекты призваны помочь детям реализовать себя. Благодарю родителей, которые прикладывают огромные усилия для достижения детьми таких высоких результатов. Желаю Детскому фонду продолжить активную работу по поддержке талантов, за которыми будущее нашего края, – сказала она. 

Напомним, что при поддержке регионального отделения Российского детского фонда в Волгоградской области на протяжении многих лет одаренные ребята получают стипендии благотворительной организации, публикуют творческие работы в литературном журнале фонда «Слово – Детям», участвуют в конкурсах и фестивалях, которые инициирует РДФ.

Фото: предоставлены ВРОООБФ Российский детский фонд

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