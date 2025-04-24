Ковчег с мощами Георгия Победоносца привезли в Волгоград

Мощи великомученика Георгия Победоносца привезли в Волгоград, где они пробудут до середины дня 27 апреля, передает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию. Святыню накануне вечером встретили в соборе Александра Невского, где ковчег с мощами выставлен для поклонения верующих.

В Волгоградской епархии сообщили, что сопровождал ковчег председатель Издательского Совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент. Он напомнил, что в победном 1945 году Пасха совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. А День Победы 9 мая страна встретила на Светлой седмице.

В Волгоград мощи великомученика Георгия Победоносца привезли в рамках проведения выставки-форума «Радость Слова», которая открылась в областной библиотеке имени Горького.



