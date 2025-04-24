ЦПКиО Волгограда получил парковый «Оскар» за лучший проект





Центральный парк культуры и отдыха Волгограда стал обладателем премии «Парки России». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, волгоградский парк удостоили наградой за лучший проект в рамках государственно-частного партнерства.

Оценили развитие городского пространства руководители всемирно известных парков ОАЭ, Бразилии, Китая, а также главы муниципалитетов из разных регионов России. Руководству парка вручили статуэтку «Девушка с веслом».





Предстоящей задачей перед парком стало создание единственного в стране вантового колеса обозрения высотой 120 м и диаметром 113 м, комплекс светомузыкальных фонтанов, водный комплекс с видом на Волгу, фуд-молл с национальными кухнями.

Напомним, концессионное соглашение действует между администрацией Волгограда и ООО «Парк» с 2017 года. В конце 2024 года компания приступила и к развитию соседней территории — парка «Дружба: Волгоград – Баку».

Фото: администрация Волгоградской области, V102.RU