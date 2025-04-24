Forbes включил аэропорт Волгограда в список самых комфортных





Волгоградский аэропорт Гумрак занял 13-е место в рейтинге Forbes самых комфортных аэропортов в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на издание, Гумрак по сравнению с прошлым годом улучшил свое место на две позиции.

В качестве главных критериев эксперты изучали количество авиакомпаний-партнёров, площадь терминалов, доступность мест для отдыха, ассортимент магазинов и кафе, а также стоимость такси до центра, время получения багажа, цены на воду и кофе и отзывы россиян.

Тройку лидеров в топ-20 заняли Шереметьево, Домодедово и аэропорт в Новом Уренгое. Замкнул рейтинг аэропорт в Сочи.