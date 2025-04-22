Общество

Останки погибшего под Сталинградом бойца захоронят в Якутии

Общество 22.04.2025 21:58
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22.04.2025 21:58


Торжественная передача представителям Республики Саха (Якутия) обнаруженных поисковиками останков бойца Красной Армии, погибшего в период Сталинградской битвы, состоялась сегодня, 22 апреля,  в историко-краеведческом музее рабочего поселка Городище. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, поисковым отрядом «Гвардеец» совместно со студентами-историками Самарского государственного социально-педагогического университета возле поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области были найдены останки шести защитников Сталинграда. Личность одного из них – красноармейца, уроженца 1-го Мальжагарского наслега Хангаласского улуса Якутской АССР Ильи Дмитриевича Алексеева удалось установить. Сохранились документы бойца – красноармейская книжка и билет народного депутата поселкового Совета.
Об этом сообщили родственникам погибшего. Его правнучка Нюргуяна Хаптасова и глава администрации сельского поселения 1-й Мальжагарский наслег Айталина Васильева приехали в Волгоградскую область, чтобы забрать останки героя и с почестями перезахоронить их на малой родине.
- Здесь я представляю большую дружную семью. У моего дедушки, который тоже воевал, – восемь детей и 50 внуков и правнуков, – рассказала Нюргуяна Хаптасова. – Мне была поручена ответственная миссия – приехать в Волгоград за останками прадеда. Хочу от всех нас поблагодарить тех, кто имеет отношение к этому волнительному событию. Невероятно, что спустя 80 лет могло такое произойти. В традициях якутского народа очень важно быть похороненным на родной земле.
Всего в Сталинградской битве воевало порядка 10 тысяч якутян. Представители Якутии также побывали на мемориальном комплексе на Мамаевом кургане, почтили память погибших, возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.
Фото Волгоградской областной думы

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