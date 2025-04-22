Суд вернул на работу незаконно уволенного из Иловлинской ЦРБ хирурга

Кроме того, руководство больницы не могло предоставить доказательств совершения врачом дисциплинарного проступка.
Суд не нашел в действиях медика неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей. При этом установил несоблюдение работодателем процедуры привлечения хирурга к дисциплинарной ответственности.
Иловлинский районный суд признал приказ об увольнении врача незаконным и восстановил его в должности. Кроме того, медучреждение должно будет выплатить хирургу денежную компенсацию. Решение в части восстановления на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула обращено к немедленному исполнению, в остальной части решение в законную силу не вступило.
Фото: сайт Иловлинской ЦРБ