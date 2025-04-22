Суд вернул на работу незаконно уволенного из Иловлинской ЦРБ хирурга





Суд восстановил в должности врача-хирурга Иловлинской ЦРБ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области, медик был уволен на основании приказов начальства о привлечении к дисциплинарной ответственности. Однако хирург посчитал данные приказы незаконными и попросил суд вернуть его на работу, а также взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Суд восстановил в должности врача-хирурга Иловлинской ЦРБ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области, медик был уволен на основании приказов начальства о привлечении к дисциплинарной ответственности. Однако хирург посчитал данные приказы незаконными и попросил суд вернуть его на работу, а также взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

На суде было установлено, что обжалуемые приказы, на основании которых истец был привлечен к дисциплинарной ответственности, и послужившие в том числе основанием для его увольнения, были отменены вступившим в законную силу решением суда.Кроме того, руководство больницы не могло предоставить доказательств совершения врачом дисциплинарного проступка.Суд не нашел в действиях медика неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей. При этом установил несоблюдение работодателем процедуры привлечения хирурга к дисциплинарной ответственности.Иловлинский районный суд признал приказ об увольнении врача незаконным и восстановил его в должности. Кроме того, медучреждение должно будет выплатить хирургу денежную компенсацию. Решение в части восстановления на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула обращено к немедленному исполнению, в остальной части решение в законную силу не вступило.