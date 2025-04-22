Общество

Андрей Бочаров обсудил с оперштабом безопасность гостей и жителей Волгограда

Общество 22.04.2025 12:59
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22.04.2025 12:59


Сегодня, 22 апреля, подготовку к празднованию в Волгограде 80-летия Великой Победы и обеспечение безопасности гостей и жителей города-героя обсудил губернатор на совместном заседании оперштаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Об этом V102.RU сообщили в обладмине.

– Проводится серьезная подготовительная работа. Обеспечивается межведомственное взаимодействие, в том числе при реализации подготовительных, проверочных и контрольных мероприятий. Принимаются все необходимые решения, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Наша общая задача – чтобы все многочисленные намеченные торжественные, памятные и праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий и, как всегда, на высоком организационном уровне.

Через несколько дней в Волгоградскую область прибудут участники и гости Международного патриотического форума Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие – общее будущее». В Волгограде ждут двух президентов – Владимира Путина и Александра Лукашенко, председателей палат законодательных собраний, а также парламентские делегации целого ряда зарубежных стран. 

В мае регион также ждет большое количество гостей на празднование Дня Победы. 

Глава региона отметил, что в Волгоградской области проводят большую работу в целях обеспечения комплексной безопасности жителей, гостей и территории региона на предстоящий насыщенный мероприятиями период. 

Фото: администрации Волгоградской области

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