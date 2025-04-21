Штурм диабетиками приемной главврача Камышина: реакция облздрава

Комитет здравоохранения Волгоградской области отреагировал на происшествие в Камышине, где отчаявшиеся получить бесплатный инсулин диабетики взяли штурмом приемную главного врача городской больницы.

- По факту публикации проводится проверка. В аптеке для льготных категорий граждан, прикрепленных к ЦГБ г. Камышина, имеется запас различных видов инсулина. Вопрос организации записи на прием к врачу взят на личный контроль и.о. главного врача Марчишина А.С., - так прокомментировали ИА «Высота 102» ситуацию в облздраве.

Напомним, что камышане сегодня, 21 апреля, пришли к больнице к четырем утра, чтобы занять очередь. Они надеялись получить талоны к терапевту для того, чтобы выписать бесплатные рецепты на жизненно необходимое лекарство – инсулин. Однако им выдали всего четыре талона. Оставшиеся без талонов пожилые люди решительно направились в приемную главврача, где шло совещание. Видео опубликовало издание Инфокам.

По словам жителей Камышина, они устали биться за рецепты на инсулин, тратить на это последние силы и здоровье в очередях.