На треть выросла потребность волгоградцев в психподдержке





В Волгоградской области аналитики сервиса Профи.ру заметили тревожную тенденцию – жители региона стали чаще искать профессиональную поддержку у психологов. По данным последнего исследования, спрос на специалистов в регионе вырос по сравнению с прошлым годом на 36%.

Уточняется, в частности, что на треть количество запросов на помощь психологов среди жителей Волгоградской области увеличилось в марте.

В других российских регионах спрос на психподдержку также растет. Однако, к примеру в Москве и МО он ниже – плюс 31% к прошлому году. Тяжелее всего этой весной, судя по всему, приходится жителям Алтайского края – там запросы выросла на 65%.

Как уточнила руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова, как правило запросы на помощь психологов растут в октябре и в ноябре. В этом году россияне стали искать поддержку специалистов уже весной.