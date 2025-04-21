Безопасность региона в условиях аномально жаркой весны обсудили в Волгограде





В связи с установившейся в Волгоградской области жаркой погодой губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании, прошедшем 21 апреля, поручил главам муниципальных образований активизировать работу, направленную на предупреждение природных пожаров. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют сохранение аномально высоких для весеннего периода температур. Все это вместе с учетом объективно сложившегося после теплой малоснежной зимы маловодья, незначительных осадков и быстрого сокращения влаги в верхних слоях почвы формирует предпосылки к осложнению пожароопасной ситуации.

– Необходимо отметить, что ухудшение пожароопасной обстановки фиксируется, как правило, накануне и в выходные и праздничные дни, когда жители Волгоградской области выезжают в места отдыха, на природу, в дачные и садовые товарищества. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем, то есть человеческий фактор. В регионе реализуется целый комплекс противопожарных мероприятий, позволяющих удерживать пожароопасную ситуацию под контролем, осуществлять оперативную ликвидацию возгораний, профилактировать их рост, – отметил волгоградский губернатор, напомнив, что в регионе с 20 марта действует противопожарный режим.

Для предотвращения природных пожаров в условиях аномально жаркой весны Андрей Бочаров поручил органам местного самоуправления держать на личном контроле проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, жилых и производственных комплексов, инфраструктурных, инженерно-коммунальных и природных объектов.

Во избежание пожаров власти должны позаботиться об уборке территорий муниципальных образований от сгораемого мусора и сухой растительности, в том числе провести работы по опашке земель и окосу растительности вокруг населенных пунктов.

Кроме того, по поручению губернатора, в муниципалитетах Волгоградской области должны быть сформированы патрули, а для эффективности профилактических мероприятий, по его словам, необходимо максимально использовать беспилотные летательные аппараты.

Во второй половине мая в Волгоградской области проведут плановые областные учебно-методические сборы по пожарной безопасности с участием глав муниципальных районов и поселений. До этого времени местным администрациям поручено активизировать разъяснительную работу с населением.