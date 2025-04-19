«Опять про нас забыли?»: учителя Камышинского района бьются за индексацию зарплат





Учителя школ Камышинского района Волгоградской области, как и год назад, так и не дождались индексации окладов с начала 2025 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, в 2024 году, несмотря на многочисленные жалобы в региональные и федеральные органы власти, а также в надзорные структуры, власти Камышинского района проиндексировали зарплаты сельским учителям только с 1 апреля. В этом году власти района установили такой же срок индексации. Тогда как, например, педагоги школ Камышина в прошлом году получили прибавку к зарплате с 1 января. Сельские учителям посчитали это дискриминацией, однако добиться справедливости им так и не удалось. Учителя школ Камышинского района Волгоградской области, как и год назад, так и не дождались индексации окладов с начала 2025 года. Как рассказали ИА «Высота 102» педагоги, в 2024 году, несмотря на многочисленные жалобы в региональные и федеральные органы власти, а также в надзорные структуры, власти Камышинского района проиндексировали зарплаты сельским учителям только с 1 апреля. В этом году власти района установили такой же срок индексации. Тогда как, например, педагоги школ Камышина в прошлом году получили прибавку к зарплате с 1 января. Сельские учителям посчитали это дискриминацией, однако добиться справедливости им так и не удалось.

- По состоянию на 1 января 2025 года средняя зарплата педагогов составила 42208,84 рубля (103,5% от целевого показателя 41753 рубля). За 1 квартал 2025 года средняя зарплата этой категории работников составляет 45617,42 рубля (100,1% от целевого показателя 45594 рубля), - цитата.

рассказали сотрудники одной из сельских школ.По словам собеседников информагентства, при этом в некоторых районах, например, в Иловлинском, оклады учителям подняли с 1 января 2025 года.- продолжают педагоги.Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в администрацию Камышинского района с просьбой пояснить ситуацию с повышением учительских окладов в сельских школах.В администрации района пояснили, что администрация Волгоградской области рекомендовала муниципалитетам проиндексировать с 1 января 2025 года в 1,051 раза должностные оклады работников муниципальных учреждений, кроме работников, определенных Указами Президента от 7 мая 2012 года, куда входят и учителя. Что и сделали власти Камышинского района.- говорится в ответе на редзапрос.В администрации района также заверили, что требования Указов Президента о доведении средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования до средней зарплаты в регионе выполнены.Редакция ИА «Высота 102» также обратилась в комитет образования и науки Волгоградской области с просьбой пояснить, почему учителям Камышинского района не проиндексировали оклады с начала года, и также прокомментировать ситуацию, связанную с разным подходом в муниципалитетах к этой проблеме. Ответ был лаконичен.- заявили в органе исполнительной власти.