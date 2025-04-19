«Опять про нас забыли?»: учителя Камышинского района бьются за индексацию зарплат

По словам собеседников информагентства, при этом в некоторых районах, например, в Иловлинском, оклады учителям подняли с 1 января 2025 года.
- Получается, власти каждого района могут по своему усмотрению поднимать или не поднимать зарплаты? Чтобы хоть что-то заработать, мы вынуждены брать полторы или две ставки. Иначе просто не вытянуть. И это при том, что еще на свои деньги покупаем много чего для уроков, например, бумагу, используем свои компьютеры, - продолжают педагоги.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в администрацию Камышинского района с просьбой пояснить ситуацию с повышением учительских окладов в сельских школах.
В администрации района пояснили, что администрация Волгоградской области рекомендовала муниципалитетам проиндексировать с 1 января 2025 года в 1,051 раза должностные оклады работников муниципальных учреждений, кроме работников, определенных Указами Президента от 7 мая 2012 года, куда входят и учителя. Что и сделали власти Камышинского района.
- В соответствии со статьей Трудового кодекса РФ и письма Минтруда работодатель сам определяет порядок и сроки индексации. Вместе с тем, индексация – это не единственный способ повышать уровень реального содержания заработной платы. Исполнить обязанность по такому повышению можно и путем периодического увеличения заработной платы безотносительно к порядку индексации, например, путем выплаты премий. Поскольку на 1 января 2025 года до образовательных организаций не были доведены лимиты бюджетных обязательств, администрацией Камышинского района было принято решение об увеличении окладов работников образовательных организаций путем премирования, - говорится в ответе на редзапрос.
В администрации района также заверили, что требования Указов Президента о доведении средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования до средней зарплаты в регионе выполнены.
Глава Камышинского района Алексей Самсонов также сообщил, что с 1 апреля должностные оклады сельских учителей увеличены до 12% в пределах фонда оплаты труда образовательных организаций.
Редакция ИА «Высота 102» также обратилась в комитет образования и науки Волгоградской области с просьбой пояснить, почему учителям Камышинского района не проиндексировали оклады с начала года, и также прокомментировать ситуацию, связанную с разным подходом в муниципалитетах к этой проблеме. Ответ был лаконичен.
- Финансовые средства на 2025 год в региональном бюджете предусмотрены в полном объеме. Решение об индексации принимается на местном уровне – учредителем муниципальных образовательных организаций является администрация, - заявили в органе исполнительной власти.
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