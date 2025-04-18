Общество

В Волгограде закрыли для пешеходов наземный переход у СТ «Ул. Комсомольская»

Общество 18.04.2025 09:13
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18.04.2025 09:13


Сегодня, 18 апреля, у станции скоростного трамвая «Ул. Комсомольская» перестал действовать наземный переход, который работал на время ремонта входной группы подземного перехода, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгограда.

В мэрии уточнили, что закрыт временный наземный переход между домом №18 по пр. им. Ленина и домом №8 по ул. Комсомольской. Ранее установленные дорожные знаки демонтируют, а разметку демаркируют. 

Пешеходам рекомендуют пользоваться подземным переходом, который открылся после ремонта.

Напомним, что в 2022-2023 годах были отремонтированы входные группы станции «Пл. Ленина», а также произведена очистка подземных переходов, ведущих к станциям «Ул. Комсомольская» и «Пл. Ленина». Работы проводит АО «ЭлектроТранспорт Плюс» в рамках инвестиционного соглашения. 

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