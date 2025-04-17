Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой Победы





Волгоградский областной суд провел презентацию книги памяти «Поклонимся великим тем годам…» в парке «Россия – Моя История». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, книга приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Презентация прошла совместно с представителями Совета судей Волгоградской области, администрации региона и преподавателями и студентами ВолГУ. В числе приглашенных экспертов также принял участие председатель регионального отделения Союза журналистов Вячеслав Черепахин.

- Сегодня мы рады вам представить книгу «Поклонимся великим тем годам…». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чем дальше от нас уходят опаленные войной годы, тем меньше и меньше остается живых свидетелей той страшной войны – ветеранов. Книга издана в целях сохранения и увековечения памяти о судьях, чья профессиональная деятельность проходила в условиях военного и послевоенного времени, - обратился к участникам председатель областного суда Алексей Глухов.

Подготовка книги к изданию предшествовала кропотливая работа специалистов по восстановлению биографий ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В издании представлены сведения о судебной системе СССР и Сталинградской области в военные годы, а также исторические справки о восстановлении города после освобождения.

- Книга «Поклонимся великим тем годам…» будет иметь большое значение не только для судейского сообщества региона, но и для всех волгоградцев. В ней представлены документальные свидетельства периода Великой Отечественной войны, в том числе документы из Государственного архива Волгоградской области, а также наградные листы ветеранов с описанием их подвигов, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда