Общество

Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылки

Общество 17.04.2025 13:18
0
17.04.2025 13:18


Ежедневно жители Волгоградской области выбрасывают сотни тонн мусора. Однако многие не знают, какой сложный путь от контейнерных площадок проходят отходы, чтобы после переработки превратиться в изделия из вторсырья. 



Первым этапом в длинной цепочке является сбор мусора с контейнерных площадок, откуда его ежедневно забирают десятки специализированных машин регоператора «ЭкоЦентр»и направляют на мусоросортировочные комплексы (рядом с Волгоградом они расположены в городе Волжском и Светлоярском районе). 

На комплексах отходы проходят радиационный контроль и отправляются на разгрузочную площадку. Далее работниками комплекса на движущейся ленте коммунальные отходы сортируются по боксам на металл, пластик, стекло и бумагу. 

Только за один день на предприятие поступает от 400 до 600 тонн коммунальных отходов. 
После сортировки отходы становятся вторичным сырьем. Пластик, макулатура, металлические банки прессуются и формируются в аккуратные кубы на промышленном прессе. 

Один такой куб весит 400-500 килограммов. Например, пластиковая бутылка 1,5 литра в среднем весит всего лишь 45 граммов, в одном килограмме – 24 бутылки, в одном тюке – 10 тысяч таких бутылок. 

Только после такого сложного и многоэтапного процесса пластик, металл и стекло готовы для дальнейшей транспортировки. Весь отобранный материал из региона в конечном итоге отправляется на заводы по переработке по всей России, где его перерабатывают в новые упаковки, бутылки, одежду и другие изделия. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.04.2025 16:04
Общество 17.04.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 15:52
Общество 17.04.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 14:10
Общество 17.04.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 12:32
Общество 17.04.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 12:18
Общество 17.04.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 11:58
Общество 17.04.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 11:27
Общество 17.04.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 11:01
Общество 17.04.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 10:12
Общество 17.04.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2025 09:40
Общество 17.04.2025 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.04.2025 20:53
Общество 16.04.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2025 19:18
Общество 16.04.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2025 18:40
Общество 16.04.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2025 17:53
Общество 16.04.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2025 17:01
Общество 16.04.2025 17:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУСмотреть фотографии
16:04
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой ПобедыСмотреть фотографии
14:58
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую техникуСмотреть фотографии
13:41
В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажисткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой МихайловкиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылкиСмотреть фотографии
12:48
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдумаСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров провел онлайн-прием гражданСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»Смотреть фотографии
11:58
Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:38
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»Смотреть фотографии
11:27
В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:01
Бывший волгоградский чиновник с богатым прошлым может возглавить МихайловкуСмотреть фотографии
10:46
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компаниюСмотреть фотографии
10:12
Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградцам рассказали, как вернуть ошибочный платеж за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:33
В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставкиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожаниюСмотреть фотографии
07:36
Три вида топлива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
«Здесь есть аура, атмосфера и сила»: В Волгограде стартовало первенство России по дзюдо Смотреть фотографии
06:37
Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолейСмотреть фотографии
21:21
Участникам СВО помогут открыть свой бизнесСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий ЦинкерманСмотреть фотографии
20:11
«Нагадил и смылся»: проложивший сеть незаконной канализации волгоградец предстал перед судомСмотреть фотографии
19:52
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадалСмотреть фотографии
19:18
Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в ВолгоградеСмотреть фотографии
 