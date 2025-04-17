Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылки

Общество 17.04.2025 13:18
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17.04.2025 13:18
Ежедневно жители Волгоградской области выбрасывают сотни тонн мусора. Однако многие не знают, какой сложный путь от контейнерных площадок проходят отходы, чтобы после переработки превратиться в изделия из вторсырья.
Первым этапом в длинной цепочке является сбор мусора с контейнерных площадок, откуда его ежедневно забирают десятки специализированных машин регоператора «ЭкоЦентр»и направляют на мусоросортировочные комплексы (рядом с Волгоградом они расположены в городе Волжском и Светлоярском районе).
На комплексах отходы проходят радиационный контроль и отправляются на разгрузочную площадку. Далее работниками комплекса на движущейся ленте коммунальные отходы сортируются по боксам на металл, пластик, стекло и бумагу.
Только за один день на предприятие поступает от 400 до 600 тонн коммунальных отходов.
После сортировки отходы становятся вторичным сырьем. Пластик, макулатура, металлические банки прессуются и формируются в аккуратные кубы на промышленном прессе.
Один такой куб весит 400-500 килограммов. Например, пластиковая бутылка 1,5 литра в среднем весит всего лишь 45 граммов, в одном килограмме – 24 бутылки, в одном тюке – 10 тысяч таких бутылок.
Только после такого сложного и многоэтапного процесса пластик, металл и стекло готовы для дальнейшей транспортировки. Весь отобранный материал из региона в конечном итоге отправляется на заводы по переработке по всей России, где его перерабатывают в новые упаковки, бутылки, одежду и другие изделия.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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