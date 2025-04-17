Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылки





Ежедневно жители Волгоградской области выбрасывают сотни тонн мусора. Однако многие не знают, какой сложный путь от контейнерных площадок проходят отходы, чтобы после переработки превратиться в изделия из вторсырья.













Первым этапом в длинной цепочке является сбор мусора с контейнерных площадок, откуда его ежедневно забирают десятки специализированных машин регоператора «ЭкоЦентр»и направляют на мусоросортировочные комплексы (рядом с Волгоградом они расположены в городе Волжском и Светлоярском районе).





На комплексах отходы проходят радиационный контроль и отправляются на разгрузочную площадку. Далее работниками комплекса на движущейся ленте коммунальные отходы сортируются по боксам на металл, пластик, стекло и бумагу.





Только за один день на предприятие поступает от 400 до 600 тонн коммунальных отходов.

После сортировки отходы становятся вторичным сырьем. Пластик, макулатура, металлические банки прессуются и формируются в аккуратные кубы на промышленном прессе.





Один такой куб весит 400-500 килограммов. Например, пластиковая бутылка 1,5 литра в среднем весит всего лишь 45 граммов, в одном килограмме – 24 бутылки, в одном тюке – 10 тысяч таких бутылок.





Только после такого сложного и многоэтапного процесса пластик, металл и стекло готовы для дальнейшей транспортировки. Весь отобранный материал из региона в конечном итоге отправляется на заводы по переработке по всей России, где его перерабатывают в новые упаковки, бутылки, одежду и другие изделия.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU