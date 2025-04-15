Общество

Отопительный сезон финиширует в Волгоградской области 15 апреля

Общество 15.04.2025 08:25
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15.04.2025 08:25


Сегодня, 15 апреля, отопительный сезон завершается еще в нескольких городах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения были приняты в Урюпинске, Котово, Михайловке, Волжском. 
Накануне, 14 апреля, из отопительного сезона вышел и Волгоград. Такие решения власти городов  приняли в связи с наступлением теплой устойчивой погоды. Но раньше всех отключили тепло в Камышине - в этом муниципалитете батареи стали холодными еще 4 апреля. 

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