Выпускник института ФСБ стал главным врачом Суровикинской ЦРБ

Общество 14.04.2025 16:12
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14.04.2025 16:12
Суровикинскую ЦРБ возглавил Олег Аржановский. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, новый руководитель медучреждения назначен по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при облкомздраве.
Олег Аржановский в 2008 году получил диплом Саратовского военно-медицинского института, в 2015 окончил ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» в Институте Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Нижнем Новгороде. Он прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2024 году. Имеет действующие сертификаты специалиста «Анестезиология-реаниматология», «Хирургия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, отметили в облкомздраве.
Фото облздрав 34 t.me, коллаж V102.RU
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