Волгоградская прокуратура отстояла права приемной мамы героя СВО

Общество 14.04.2025 17:42
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14.04.2025 17:42
В Волгоградской области по иску прокуратуры восстановлены права члена семьи погибшего участника СВО. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жительница Иловлинского района в 2002 году взяла на воспитание в семью 4-летнего мальчика после лишения его матери родительских прав и в связи отсутствием близких родственников.
После окончания службы в армии молодой человек продолжил службу по контракту и в феврале 2022 года ушел на СВО. Он отличился в боях, за что был награжден медалью «За отвагу», был ранен. А в июле 2024 года мужчина погиб при выполнении воинского долга и был посмертно награжден Орденом Мужества.
- Согласно законодательству установленная система социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, имеет целью не только восполнить связанные с этим материальные потери, но и выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества – защитников Отечества, - подчеркнули в прокуратуре.
Иловлинская прокуратура предъявила в суд исковое заявление об установлении юридического факта – признания заявительницы воспитателем погибшего в зоне проведения специальной военной операции военнослужащего, а Иловлинский районный суд иск удовлетворил. Приемная мама героя признана лицом, фактически воспитывавшим и содержащим погибшего участника боевых действий в период с 2002 года и до достижения им совершеннолетия. Установление данного факта необходимо для реализации права на получение соответствующих выплат и иных мер социальной поддержки, пояснили в надзорном ведомстве.
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