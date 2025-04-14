В волгоградских компаниях начали удерживать на работе пенсионеров





На фоне кадрового голода все больше работодателей принимает на работу кандидатов пенсионного возраста. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные опроса работодателей, проведенного SuperJob . В основном пожилых волгогрдцев ждут на вакансии водителей, квалифицированных рабочих и инженеров.

Сегодня каждая вторая компания принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 30% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. В условиях кадрового голода снятие барьеров в найме — верная тактика.

Чаще всего волгоградцам пенсионного возраста открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сегодня пенсионеров неохотно отпускают на заслуженный отдых. Каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время.