Общество

Раздача бесплатных саженцев вызвала ажиотаж в пяти городах России

Общество 15.04.2025 12:43
0
15.04.2025 12:43


25 тысяч саженцев сосны бесплатно получили жители пяти городов России. Инициатором благотворительной акции выступила компания «Грасс» из Волжского Волгоградской области, передает ИА «Высота 102».

В начале апреля все желающие жители Волгограда, Дербента, Саратова, Краснодара и Элисты получили саженцы высотой около 15 сантиметров, которые уже готовы к посадке. Деревья люди могут высадить там, где посчитают нужным. Но, конечно, за ними нужно будет ухаживать и поливать. Это, считают организаторы акции, научит людей заботиться о природе и бережно относиться к окружающей среде.


Акция вызвала горячий интерес у россиян. Например, в Элисте, куда ездил руководитель компании Михаил Грачев, 5 тысяч сосенок ушли буквально за 40 минут, а за саженцами выстроились солидные очереди. Вопросы благотворительности и партнерства с властями по разным аспектам экологических проблем Михаил Грачев обсудил и с предпринимателями Элисты.

Впервые раздача бесплатных сеянцев состоялась в родном для компании городе Волжском в прошлом году. Тогда 5 тысяч саженцев сосны волжане разобрали за считанные минуты. Поэтому было решено продолжить традицию и охватить и другие города.

— Города выбраны не случайно, они схожи климатически с нашим регионом, потому что саженцы нам предоставляет Нижневолжская станция по селекции древесных пород — филиал ФНЦ агроэкологии РАН, располагающийся в Камышине. Тот факт, что будущие деревья выращены в наших природных условиях, увеличивает им шанс прижиться и превратиться в прекрасные тенистые сосны, — считает генеральный директор компании «Грасс» — волгоградский бизнесмен Михаил Грачев.


Экологическая акция также прошла в апреле в государственном заповеднике «Черные земли», где вдоль маршрута «Зверина тропа и лебединое озеро» было высажено 700 саженцев лоха узколистного.

Заросли этих неприхотливых деревьев, от 3 до 7 метров высотой, образуя совместно с тростниковыми крепями так называемый «тугайный лес», послужат отличными защитными и кормовыми местообитаниями для многих видов животных — фазанов, серых куропаток, шакалов, барсуков, енотовидных собак, степных котов, волков и многих других.

До конца 2025 года планируется высадить 300 тысяч саженцев по всей России. Благодаря этому, появятся огромное количество новых зеленых уголков, и, что важно, жители городов будут своими силами выращивать деревья и ухаживать за ними ради будущих поколений.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.04.2025 12:38
Общество 15.04.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2025 10:55
Общество 15.04.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2025 10:39
Общество 15.04.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2025 10:25
Общество 15.04.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2025 08:25
Общество 15.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 21:25
Общество 14.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 18:01
Общество 14.04.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 17:42
Общество 14.04.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 16:12
Общество 14.04.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 15:42
Общество 14.04.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 15:13
Общество 14.04.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 14:44
Общество 14.04.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 14:31
Общество 14.04.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 14:02
Общество 14.04.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2025 13:32
Общество 14.04.2025 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
Мошенники заставили волгоградскую школьницу провести «видеообыск» и отдать им семейные деньгиСмотреть фотографии
13:15
Суд в Волгограде поставил точку в деле об убийстве битой 15 лет назад посетителя кафеСмотреть фотографии
12:43
Раздача бесплатных саженцев вызвала ажиотаж в пяти городах РоссииСмотреть фотографии
12:38
Джефф Монсон приехал на похороны 16-летнего футболиста Максима Семенова в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде мотоциклист «нырнул» в асфальт после наезда на легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Экс-жениху блогерши Чиковани не удалось скостить срок за хищение 60 млн рублейСмотреть фотографии
11:08
Неуступчивый водитель спровоцировал крупное ДТП в Камышине с пострадавшимиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Бочаров обозначил задачи по развитию района на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:39
«Здесь будет город-сад?»: смотрим, как готовят Волгоград к приезду Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом фермер захламил шинами и пластиком 20 соток землиСмотреть фотографии
09:42
Активность гриппа и вирусов снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Камышине рецидивист идет под суд за две попытки изнасилованияСмотреть фотографии
08:43
17-летнего школьника из Волгоградской области задержали за «минирование» школ в ХМАОСмотреть фотографии
08:25
Отопительный сезон финиширует в Волгоградской области 15 апреляСмотреть фотографии
06:46
«Мы подарили праздник Волгограду, и это было взаимно»: участники «Кубка Победы» оценили турнирСмотреть фотографии
21:25
Волгоградцам напомнили о правилах получения загранпаспорта для детейСмотреть фотографии
20:50
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения кавказца на посетителя кафеСмотреть фотографии
20:15
«Спартак-Волгоград» одержал одну победу в двух матчах полуфинала СуперлигиСмотреть фотографии
19:40
Под Волгоградом бешеный пес перепугал местных жителейСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалкамиСмотреть фотографии
18:33
В Волжском полиция проводит проверку по факту гибели лошади от отравления в конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в ВолжскомСмотреть фотографии
17:42
Волгоградская прокуратура отстояла права приемной мамы героя СВОСмотреть фотографии
17:17
Кавказец с ножом избил посетителя шашлычной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Под Волгоградом два бутлегера продали контрафакта почти на 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Выпускник института ФСБ стал главным врачом Суровикинской ЦРБСмотреть фотографии
15:42
Росрыболовство: обмеление Нижней Волги может привести к гибели рыбСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области зафиксирован скромный рост потребительских расходовСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде «Генерал» месяц проработает на маршруте №21Смотреть фотографии
14:31
«Он не жаловался на здоровье»: в Волгограде простятся с 16-летним футболистом спортшколы «Ротор»Смотреть фотографии
 