Раздача бесплатных саженцев вызвала ажиотаж в пяти городах России





25 тысяч саженцев сосны бесплатно получили жители пяти городов России. Инициатором благотворительной акции выступила компания «Грасс» из Волжского Волгоградской области, передает ИА «Высота 102».

В начале апреля все желающие жители Волгограда, Дербента, Саратова, Краснодара и Элисты получили саженцы высотой около 15 сантиметров, которые уже готовы к посадке. Деревья люди могут высадить там, где посчитают нужным. Но, конечно, за ними нужно будет ухаживать и поливать. Это, считают организаторы акции, научит людей заботиться о природе и бережно относиться к окружающей среде.





Акция вызвала горячий интерес у россиян. Например, в Элисте, куда ездил руководитель компании Михаил Грачев, 5 тысяч сосенок ушли буквально за 40 минут, а за саженцами выстроились солидные очереди. Вопросы благотворительности и партнерства с властями по разным аспектам экологических проблем Михаил Грачев обсудил и с предпринимателями Элисты.

Впервые раздача бесплатных сеянцев состоялась в родном для компании городе Волжском в прошлом году. Тогда 5 тысяч саженцев сосны волжане разобрали за считанные минуты. Поэтому было решено продолжить традицию и охватить и другие города.

— Города выбраны не случайно, они схожи климатически с нашим регионом, потому что саженцы нам предоставляет Нижневолжская станция по селекции древесных пород — филиал ФНЦ агроэкологии РАН, располагающийся в Камышине. Тот факт, что будущие деревья выращены в наших природных условиях, увеличивает им шанс прижиться и превратиться в прекрасные тенистые сосны, — считает генеральный директор компании «Грасс» — волгоградский бизнесмен Михаил Грачев.





Экологическая акция также прошла в апреле в государственном заповеднике «Черные земли», где вдоль маршрута «Зверина тропа и лебединое озеро» было высажено 700 саженцев лоха узколистного.

Заросли этих неприхотливых деревьев, от 3 до 7 метров высотой, образуя совместно с тростниковыми крепями так называемый «тугайный лес», послужат отличными защитными и кормовыми местообитаниями для многих видов животных — фазанов, серых куропаток, шакалов, барсуков, енотовидных собак, степных котов, волков и многих других.

До конца 2025 года планируется высадить 300 тысяч саженцев по всей России. Благодаря этому, появятся огромное количество новых зеленых уголков, и, что важно, жители городов будут своими силами выращивать деревья и ухаживать за ними ради будущих поколений.