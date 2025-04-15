Общество

«Здесь будет город-сад?»: смотрим, как готовят Волгоград к приезду Путина и Лукашенко

Общество 15.04.2025 10:39
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15.04.2025 10:39


Волгоград в этом году с особым усердием и масштабом готовится к празднованию 80-летнего юбилея Великой Победы. Кроме того, уже совсем скоро город-герой примет международный форум «Великое наследие – общее будущее», который посетит Владимир Путин и белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко. 

Как Волгоград готовят к визиту двух президентов - в фоторепортаже ИА «Высота 102». 


Мамаев курган начали готовить к наплыву посетителей еще задолго до того, как стало известно о визите в Волгоград Владимира Путина и Александра Лукашенко. 


В настоящее время на территории у подножия Мамаева кургана ремонты работы вступили в завершающую стадию. Специалисты приводили в порядок гранитные плиты, которыми вымощена площадь на нижнем ярусе мемориального комплекса. Также рабочие очистили лестничные марши и нанесли знаменитую надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!». На входной группе мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» левее от лестницы увековечена память о городе воинской славы Калач-на-Дону, населенных пунктах — Рубежах Сталинградской доблести. Здесь установлены монолитные тумбы, зеркально повторяющие элементы справа от лестницы.


Работа кипит и в сквере у площади Ленина и легендарного Дома Павлова. 


Ударными темпами благоустраивается территория от памятника Рокоссовскому до музея-панорамы «Сталинградская битва». Эта прогулочная зона уже приобрела новый вид, а рабочие доделывают проезды и пешеходные зоны.



Активно приводят в порядок и прилегающую к линии скоростного трамвая территорию вдоль проспекта Ленина. Много рабочих можно увидеть в районе стадиона «Волгоград Арена» и трамвайной остановки у ТРК «Европа Сити Молл». 



Много специализированной техники также у храма Александра Невского, где уложили новый асфальт и обустраивают пешеходную зону на улице Гоголя. На месте снесённой недавно незаконной постройки в скором времени появится уютный зеленый уголок с сакурами и красными кленами, а также газон и прогулочная дорожка. 


Масштабными работами охвачен почти весь центр Волгограда, где пройдут основные праздничные и торжественные мероприятия. 






Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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