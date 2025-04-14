Волгоградцам напомнили о правилах получения загранпаспорта для детей





Перед летним сезоном жителям Волгоградской области напомнили о правилах получения загранпаспорта родителей и их детей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка МВД, волгоградцам посоветовали перед обращением с заявлением об оформлении ребенку загранпаспорта убедиться в отсутствии у него запрета на выезд из РФ при несогласии одного из родителей.

Если ребенок младше 14-ти лет, данные о нем можно внести в загранпаспорт родителя. Но только при условии, что это — документ старого образца. Оформить новый загранпаспорт можно в местном миграционном органе МВД, а также в МФЦ и через Госуслуги. Оформление и выдача несовершеннолетнему осуществляется только по заявлению его законного представителя.

— Срок оказания услуги зависит от того, обращаетесь ли Вы в территориальный орган МВД России/уполномоченную организацию по месту жительства или по месту фактического проживания (если эти два адреса отличаются). В первом случае оформление загранпаспорта займет до 1 месяца. Во втором - до 3 месяцев, — пояснили в региональной пресс-службе МВД.

Для оформления потребуются следующие документы: заявление об оформлении заграничного паспорта, квитанция об оплате госпошлины за оформление документа, свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации, свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России, паспорт одного родителя или опекуна, а также при наличии - данные действующего загранпаспорта ребенка и данные документов о смене ФИО ребенка. Для детей старше 14 лет также потребуется его паспорт.

Необходимо также помнить о предоставлении трех фотографий ребенка размером 3,5 × 4,5 см, распечатанные на матовой фотобумаге. Фото может быть как цветным, так и черно-белым. Если же вы хотите оформить ребенку биометрический паспорт, то личное присутствие несовершеннолетнего потребуется для создания биометрической фотографии. Детям старше 12 лет необходимо будет отсканировать отпечатки пальцев.